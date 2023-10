Nous sommes allés au CHU de Bordeaux, où la situation ne s'est pas améliorée depuis cet été

Cet été, nous vous avions parlé de ce CHU dans lequel les températures dépassaient les 40 degrés. Quelques mois plus tard, les choses ne se sont pas vraiment arrangées : désormais, il pleut à l'intérieur du bâtiment. Explications.

Depuis les attaques du Hamas sur l'État hébreu, l'armée israélienne a appelé sous les drapeaux des centaines de milliers de réservistes. Dans un pays de neuf millions de personnes, cela représente beaucoup de monde et les conséquences économiques se font sentir.

Dix jours après l'attentat d'Arras et le meurtre de Dominique Bernard, on commence à en savoir un peu plus sur la trajectoire du jeune terroriste, Mohammed Mogouchkov. Pour la première fois, Me Mikaël Benillouche, l'avocat de la mère et de l'une des sœurs de l'assaillant, s'exprime, au nom de ses clientes, sur RTL . headtopics.com

Le corps d'une fillette de 10 ans a été retrouvé mercredi soir 18 octobre dans la cave d'un appartement de Sedan dans les Ardennes. L'homme interpellé a reconnu avoir violé la victime, niant toutefois l'avoir tué.Conflit Hamas-Israël : 80% des Français pensent qu’il va y avoir des répercussions importantes dans le pays

Notre nouvelle enquête BVA-Xsight pour RTL révèle que huit Français sur dix pensent que les répercussions du conflit au Proche-Orient seront nombreuses sur le territoire. Par ailleurs, alors que la confiance envers le gouvernement et les institutions se dégrade, le RN semble tirer son épingle du jeu. headtopics.com

Martin Doussau, professeur de philosophie et collègue du professeur tué, témoigne au micro de RTL. Il raconte la journée de reprise au lycée Gambetta, développe ses pensées sur le rôle de l'école et sur le profil de l'assaillant, ancien élève de l'établissement.

Aéroport de Bordeaux : voici les 16 nouvelles destinations annoncées pour cet hiverVoyager en dehors de l'Europe, c'est désormais possible grâce aux nouvelles destinations annoncées par l'aéroport Bordeaux-Mérignac cet hiver 2023 - 2024. Lire la suite ⮕

Cet ensemble star du vestiaire masculin fait son come-back cet hiverL'ensemble trois-pièces s'impose comme la tendance star de la saison. Pile dans la veine officewear, il assure une allure chic et rangé en un clin d'oeil. Lire la suite ⮕

« Nous nous sentons abandonnés » : l’appel à l’aide d’un archéologue français bloqué à GazaDepuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre puis les frappes israéliennes en réponse, l'archéologue René Elter est bloqué dans la bande de Gaza. Lire la suite ⮕

«Au Bataclan, nous étions là où nous devions être, aucun de nous n’aurait voulu être ailleurs»ENTRETIEN - Regard bleu acier. Mots ciselés. Un chef de groupe opérationnel de la BRI publie dix nouvelles inspirées d'opérations vécues. Échange exclusif au 36 quai des Orfèvres. Lire la suite ⮕

Infirmière tuée au CHU de Reims : l'irresponsabilité pénale du suspect retenue dans une autre affaireFranck Freyburger a été jugé ce jeudi 26 octobre pénalement irresponsable pour une agression survenue en 2017 dans un Esat de la Marne. Il s'agit de l'homme interpellé pour avoir tué par arme blanche Carène Mezino, infirmière... Lire la suite ⮕