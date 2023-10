Nourrisson tué en Essonne : la mère placée en garde à vue

à l'hôpital de Fontainebleau (Seine-et-Marne), des suites d'une blessure par balle. La mère de la petite fille a été placée en garde à vue à l'hôpital, a indiqué, vendredi, le parquet d'Évry à l'AFP.

Cela signifie qu'une fois sortie de l'hôpital, elle pourra être mise en examen sous réserve que le juge d'instruction suive les réquisitions du parquet. Un magistrat instructeur a été saisi et aura « notamment la charge de déterminer avec précision les circonstances de la commission de ces faits », a conclu le ministère public.

Mercredi, dans la soirée, le nourrisson de 3 mois, présentant une plaie par balle au thorax, avait été conduit par son père à l'hôpital de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Selon le parquet d'Évry, la petite fille était décédée « quelques minutes après son arrivée au sein de l'hôpital ». headtopics.com

Après y avoir déposé le bébé, l'homme était reparti à son domicile expliquant qu'il devait aller s'occuper de sa femme blessée, selon une source policière. Celle-ci avait été retrouvée blessée par balle dans la soirée près du centre équestre de Milly-la-Forêt (Essonne), où réside le couple.

Peu après les faits, le père de 54 ans et un ami âgé de 67 ans qui le ramenait à l'hôpital avaient été interpellés et placés en garde à vue, avant d'être relâchés le lendemain.

