Notre sélection de dix vins à moins de 15 euros pour impressionner ses invités

Certains diront que «ce n'est pas rien, 15 euros, pour une simple bouteille de vin ». Certes, au petit jeu de la conversion qu'affectionnent tout particulièrement les anciens, 15 euros ne représentent rien de moins qu'une centaine de francs. Soit un petit pactole, parfois dépensé dans la plus parfaite indifférence.

S'il se situait aux alentours de sept euros la bouteille en 2011 (soit le prix d'un verre au restaurant), en 2021, pour plus d'un tiers des consommateurs français, un vin vendu entre onze et vingt euros était encore considéré comme cher, mais acceptable – du côté des amateurs, en revanche, il est possible de monter jusqu'à la coquette somme de 35 euros. Nos dix favoris Le juste prix d'une bouteille reste donc éminemment subjectif.

