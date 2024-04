Note de la France : objectifs de réduction du déficit « peu ambitieux » et de « plus en plus hors de portée » pour Fitch

L'agence de notation Fitch doute de la capacité de la France à réduire son déficit. Elle estime que les objectifs fixés par le gouvernement sont peu ambitieux et de plus en plus hors de portée. Fitch publiera sa nouvelle notation de la France le 26 avril.

