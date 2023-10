Nos idées sorties pour le dernier week-end d’octobre en Sarthe

, au Mans. Ce dimanche 29 octobre 2023, on fêtera à la Maison de la prairie la pomme et la châtaigne. Au programme : dégustations, conseils, broyage de pommes avec un grand pressoir cidricole mécanique, ateliers pour les enfants, concours du jus de pomme, tir à l’arc et démonstrations de sarbacane.

Fête de la pomme et de la châtaigne ce dimanche 29 octobre 2023 de 14 heures à 18 heures à la Maison de la prairie de l’Arche de la Nature. Gratuit.bat son plein dans la zone du Panorama, au Mans. Elle se poursuivra jusqu’au dimanche 12 novembre prochain. En ce week-end calé au milieu des vacances scolaires de la Toussaint, c’est évidemment l’une des idées...

Pour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants. Nous proposons de débloquer cet article en vous inscrivant à la newsletter La Matinale.

Ancien prêtre de la paroisse de Sablé-sur-Sarthe, « Tonton Michel » a fêté ses 100 ansMichel Hodée, surnommé 'Tonton Michel' a 100 ans. L'ancien prêtre de la paroisse de Sablé-sur-Sarthe vit aujourd'hui à Angers (Maine-et-Loire). Lire la suite ⮕

Un cuisiniste de Sablé-sur-Sarthe fête ses vingt ans et recrute deux poseursL’ébéniste Sylvain Portier a célébré les vingt ans de Sablé Cuisine le vendredi 20 octobre 2023. Lire la suite ⮕

Fête de Kalan gouianv à Saint-Aignan : la fête n'aura pas lieuFaute de bénévoles, la traditionnelle fête celtique de Kalan gouianv à Saint-Aignan (Morbihan) ne sera pas organisé cette année 2023. Lire la suite ⮕

Calvados: une fête d'Halloween organisée dans une ancienne prison fait polémiqueVIDÉO - Depuis plusieurs années, l'ex-prison de Pont-l'Évêque se transforme en lieu de divertissement pour Halloween. Cette année, un collectif s'érige contre cette fête. Lire la suite ⮕

Fête d'Halloween et Noël à Paimpol : des animations pour toute la familleCap sur Paimpol pour plonger dans la féérie d'Halloween et la chaleur de Noël avec de nombreuses animations pour passer des moments magiques en famille. Lire la suite ⮕

Le 31 octobre, le grand frisson va s'emparer d’Auch pour la fête d’HalloweenLes citrouilles seront de sortie et les bonbons recouvriront certaines tables mais pour frissonner et s’amuser, les activités ne manqueront pas à Auch pour Halloween. Lire la suite ⮕