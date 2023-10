Nord-Ouest : Attention aux vagues et aux fortes rafales de vent, samedi

Sortez votre plus beau ciré et surtout faites preuve de vigilance si vous passez le week-end près des côtes. Le temps samedi sera très perturbé, pluvieux et venteux sur un large quart Nord-Ouest et une vigilance Orange Vagues-Submersion sera lancée pour cinq départements du littoral, selon les prévisions de Météo-France.

De grosses rafalesLe vent risque aussi de souffler très fort avec des rafales pouvant aller jusqu’à 70 à 90 km/h dans l’intérieur des terres et localement jusqu’à 100 km/h.

«Une omerta s’est installée» : à Nice, une enquête ouverte après le suicide d’une fonctionnaireUne employée de la direction générale adjointe de la sécurité de Nice a mis fin à ses jours, début octobre, ce qui a poussé le parquet à ouvrir une enquête. Depuis longtemps, les syndicats dénoncent de mauvaises conditions de travail. Lire la suite ⮕

Guerre Hamas-Israël : Attention à cette image montrant une famille sur des ruines à GazaPlusieurs éléments indiquent qu’une image montrant un père de famille avec ses enfants à Gaza a été générée par une intelligence artificielle Lire la suite ⮕

Un tireur fait un carnage dans une ville du nord-est des Etats-UnisUn tireur a ouvert le feu mercredi soir dans une salle de bowling et un bar-restaurant d'une ville du nord-est des Etats-Unis, faisant au moins 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés, selon les autorités qui ont diffusé la photo d'un homme activement recherché. Lire la suite ⮕

L'armée israélienne aurait mené une nouvelle incursion dans le nord de la bande de GazaL’armée israélienne annonce ce 26 octobre avoir procédé la nuit dernière à une incursion terrestre dans le nord de la bande de Gaza. Lire la suite ⮕

Un hoverboard explose et provoque un incendie dans une maison du NordUn incendie s’est déclaré dans une maison de Somain (Nord) mercredi 25 octobre 2023. La batterie d’un hoverboard aurait explosé et aurait provoqué ce sinistre, selon les informations de « La Voix du Nord ». Une personne se trouvait à l’intérieur du pavillon et a été prise en charge par les pompiers. Lire la suite ⮕