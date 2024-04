Nomination inattendue du nouveau sélectionneur du Cameroun

Situation ubuesque au Cameron où Marc Brys a été annoncé comme le remplaçant de Rigobert Song sans que la fédération ne soit au courant.Mais qui sera le prochain sélectionneur du Cameroun ? Alors que Rigobert Song a été remercié après l'échec lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Lions Indomptables se cherchaient un nouveau patron, et hier soir, on apprenait via le ministère des Sports qu'il s'agissait du Belge Marc Brys.

Une décision surprenante alors que des noms plus épais étaient cités ces derniers jours, avec notamment le Portugais José Mourinho. Et cette annonce a surpris les fans, mais aussi la fédération camerounaise de football (FECAFOOT

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



