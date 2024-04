Nomination de Bernard Beignier en tant que recteur de l'académie de Paris

C’est l’un des plus hauts cadres de l’Education nationale. L’ex-recteur de l’académie d’Aix-Marseille et de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bernard Beignier , a été nommé mercredi recteur de l’académie de Paris et de la région académique Ile-de-France. Cette nomination fait suite à la démission surprise de Christophe Kerrero début février.

Bernard Beignier, 66 ans, est titulaire d’un DEA de droit des affaires, d’un DEA de droit privé général, d’un DEA de droit processuel et d’un doctorat d’Etat en droit, ainsi que d’une licence en histoire. Il est également agrégé de droit privé et sciences criminelles, selon le rectorat de Paris. Cursus Il a été doyen de la faculté de droit de l’université Toulouse-I Capitole de février 2003 à avril 2012. De 2005 à 2012, il a également exercé les responsabilités de codirecteur de l’IEJ de Toulouse-I, et de 2008-2012 celles de président de la section 'droit privé et sciences criminelles' du Conseil national des université

Bernard Beignier Recteur Académie De Paris Éducation Démission Diplômes Enseignement Supérieur

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



20minutesparis / 🏆 72. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Éducation nationale : Bernard Beignier nommé recteur de l’académie d’Île-de-France et de ParisL’ancien recteur d’Aix-Marseille quitte la région provençale pour la capitale. Bernard Beignier a été nommé ce mercredi à la tête de la région académique d’Île-de-France et de Paris, lors du Conseil des ministres.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

L'académie de Paris accueille Bernard Beignier comme nouveau recteurL'académie de Paris a annoncé ce mercredi 3 avril 2024, la nomination de Bernard Beignier au poste de recteur, pour succéder à Christophe Kerrero qui démissionnait en février.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

100 millions d’euros : comment Bernard Arnault a réussi à s’emparer de « Paris Match »Bernard Arnault, qui a aidé Arnaud Lagardère à résoudre ses problèmes d'endettement, n’a jamais caché son intérêt pour le magazine du groupe Lagardère.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur France - Allemagne du 23 marsNotre pronostic : la France bat l’Allemagne et plus de 1,5 but dans le match (1.96)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

JO Paris-2024 : les médailles réattribuées pourront être remises à ParisLe Comité international olympique a ajouté mercredi une nouvelle option pour les cérémonies de réattribution des médailles olympiques, qui pourront désormais se tenir au 'Parc des champions' des JO-2024 de Paris, au pied de la Tour Eiffel.

La source: laprovence - 🏆 62. / 52 Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Nantes - Strasbourg du 16 marsNotre pronostic : pas de vainqueur entre Nantes et Strasbourg (3.30)

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »