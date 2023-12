Noël : une fête de partage et de générosité

Noël, la fête de la Nativité, demeure associée à des valeurs de partage, de générosité, d’amour et de pardon. Nos spécialistes décryptent nos attentes. "Cette année, étant donné le contexte économique, j'ai dû me résigner à faire des cadeaux plus modestes à mes petits-enfants. Au départ, je l'ai mal vécu, je me sentais triste et frustrée à l'idée de ce renoncement.

Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit qu'il y avait peut-être là une chance à saisir: celle de vivre un rite moins consumériste. Cela faisait des années que l'idée nous titillait dans la famille de cesser cette course à toujours plus de dépenses à Noël. La nécessité a fini par faire loi!"Depuis quelques années, une aspiration à un Noël plus sobre émerge clairement dans notre société. Mais elle reste pour l'instant assez minoritaire tant il semble compliqué de prendre ses distances avec le traditionnel faste des fêtes de fin d'année.", souvent les mots se déroben





NotreTemps » / 🏆 39. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Noël 2023 : nos idées de cadeaux de Noël pour femme à offrir le jour JCollier, robe, livre, bougie, parfum... Aujourd’hui, GQ vous aide à combler toutes les femmes qui vous entourent pour Noël avec les dernières pépites de l'année.

La source: GQ_France - 🏆 24. / 68 Lire la suite »

Déco de Noël à fabriquer : toutes nos idées DIYCette année, c'est décidé, vous vous lancez dans des déco de Noël à fabriquer ? Nous avons regroupé par ici pour vous une multitude de DIY pour vous aider. Couronne de Noël, boules de Noël, sapins miniatures, villages de Noël, photophores, ...découvrez par ici tous nos tutoriels pour fabriquer sa déco de Noël.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

Fabriquer sa décoration de Noël soi-même : les bienfaits de cette activitéCette année, c'est décidé, vous vous lancez dans des déco de Noël à fabriquer ? Nous avons regroupé par ici pour vous une multitude de DIY pour vous aider. Couronne de Noël, boules de Noël, sapins miniatures, villages de Noël, photophores, ...découvrez par ici tous nos tutoriels pour fabriquer sa déco de Noël.

La source: marieclaire_fr - 🏆 19. / 68 Lire la suite »

La fête de la Nativité laisse place à la créativité à NantesÀ Nantes, la fête de la Nativité a laissé place à celle de la «créativité». Des œuvres aux tonalités pastel recouvrent les balcons de la rue Crébillon, offrant une offre différente des traditionnelles illuminations et marchés de Noël. L'esprit de Noël multiculturel est mis en avant avec des sculptures et des œuvres plastiques inédites.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Noël 2023 : Pour « contrer la déprime hivernale », nos lecteurs installent leurs décos au plus tôtCitrouilles et sorcières au placard, dès le 1er novembre certains n’hésitent pas à sortir leur sapin artificiel et autres guirlandes. A bas le politiquement correct

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Noël 2023 : Les Calendriers de l’Avent LEGO™ sont en promo chez AmazonLes briquettes de LEGO™ se déclinent désormais en de magnifiques Calendriers de l’Avent aux couleurs de vos univers préférés. Pour vous faire plaisir ou pour offrir, découvrez les promos du moment chez Amazon

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »