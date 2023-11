Nike Store : ces 3 nouvelles baskets qui viennent de débarquer en ligne

Cette paire de baskets pour femme possède des matières résistantes et des coutures robustes. La semelle intermédiaire est enveloppée de tissu est légère et souple. Les broderies contrastent avec les détails empruntés aux chaussures de randonnée. Son look classique s’accorde à de nombreuses tenues.La chaussure Air Jordan 1 Mid SE est disponible à 149,99 euros sur nike.com.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Voici une paire de Nike Dunk Low à prix avantageux sur le site officiel (-30%)Confortables et funs, les emblématiques sneakers Dunk Low dessinées et fabriquées par Nike, profitent d'une très jolie remise directement sur le site officiel du fabricant.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Profitez d'une réduction sur les doudounes The North Face sur CdiscountCe n’est pas juste une question de mode que de porter une doudoune de cette marque puisque ces modèles sont intemporels. Ce n’est pas qu’une question de froid non plus ! La qualité technique des matériaux constituants les produits de la marque permettent de la supporter par très grand froid, évidemment, mais aussi par des températures moins froides et correspondants à celles que l’on peut connaître partout en France. Acheter une doudoune The North Face, c’est aussi être à la recherche d’un achat de long terme. Vous en avez assez d’acheter des vestes ou manteaux que vous changez chaque année parce que la qualité n’est pas là ? Vous savez que votre doudoune The North Face aura exactement la même allure dans 10 ans et ça, ça n’a pas de prix !S’équiper d’une doudoune The North Face, c’est se faire un beau cadeau. Mais Cdiscount aussi vous en fait un. Alors que le prix de comparaison de ce modèle de doudoune The North Face Retro Nuptse est affiché à 400 euros, le vendeur sur Cdiscount arrive à proposer ce modèle à 281 euros précisément. Et en plus, cet article fait partie de Cdiscount à volonté, vous le recevrez donc à domicile en express et sans payer les frais de port. Ce modèle est proposé en format XL afin de s’adapter à la plus grande majorité des carrures. Puisque vous êtes sur Cdiscount, vous profiterez aussi d’un paiement mensualisé si vous le souhaitez

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Retour sur une semaine pour aboutir à un consensus « historique » sur l’hôpital de CarhaixEn une petite semaine, les acteurs politiques ont réussi à se mettre d’accord sur des engagements pour l’hôpital de Carhaix (Finistère). Le CHU Brest-Carhaix et les services de l’État ont signé un protocole « pour la sortie de crise et le développement » de l’établissement vendredi 27 octobre 2023, avec des élus locaux.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Le Sénat lance une commission d'enquête sur le narcotrafic, une 'belle première victoire' à MarseilleLe Sénat a lancé ce mardi une commission afin de s'interroger sur les mesures à prendre pour remédier au problème du narcotrafic dans la cité phocéenne et l'ensemble du pays.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Nike brade sa catégorie Air Max avec ces 3 paires à -30 % de promo sur le site officielLa Nike Air Max est un classique intemporel que tous les amateurs de sneakers se doivent d’avoir dans leur garde-robe. Sur le Nike Store, vous pouvez retrouver plusieurs modèles de cette chaussure en promotion. Présentation de 3 paires de Nike Air Max à -30 % sur la boutique en ligne officielle de la marque.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕