Nike frappe très fort avec cette remise de prix impressionnante sur cette paire d'Air Jordan 1

Sur le site de la marque, les Air Jordan 1 Retro High pour femme sont au prix de 125,97 euros. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette offre ! En devenant membre Nike, vous allez profiter de nombreux avantages. Par exemple, la livraison est gratuite à domicile. Et si vous changez d’avis, les retours sous 30 jours sont gratuits eux aussi. Le club Nike vous donnera accès aux produits en avant-première.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEPARISIEN_75: Ces baskets Nike Air Jordan 1 Mid affolent le toile avec cette promotion de -30%Profitez vite de cette baisse de prix sur le site officiel de Nike ! En ce moment, les Air Jordan 1 Mid SE reçoivent 30 % de remise, et passent presque sous la barre des 100 euros.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕

BFMTV: Cette paire de claquettes Nike Jordan et elle à moins de 20 eurosSortez des chemins battus avec cette paire de claquettes Nike Jordan en top promo sur le site de la marque vendue à moins de 20 euros.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Cette paire de Nike Air Force 1 est à prix avantageux avec cette remiseLes Air Force 1 sont sans aucun doute les sneakers les plus célèbres de la marque Nike. Son concepteur et fabricant vous propose une très belle remise pendant une période limitée.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Nike Air Max : offre flash à ne surtout pas rater sur cette paire iconique ce mercrediFaites revivre le style vintage des années 80 avec les chaussures Nike Air Max SYSTM qui combinent les esthétiques rétro et contemporaines. Ce modèle sportif mais féminin existe en version rose corail et bénéficie de -30 % de réduction sur la boutique officielle.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Ce jeudi, si vous n’avez pas réservé, Nausicaá vous conseille de reporter votre venueConséquence directe mais inattendue de la tempête qui s’annonce dans le Boulonnais, de très nombreuses réservations en ligne ont été faites sur le site Internet de Nausicaá.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Si vous prenez le train à Angers ce mardi, armez-vous de patienceUne panne électrique affecte la circulation des trains ce mardi matin 31 octobre entre Angers et Nantes. Des retards de 90 minutes sont annoncés.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕