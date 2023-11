Nicolas Doze face à Jean-Marc Daniel : Assurance-vie, pourquoi la fuite ?

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: Pro B : Jean-Marc Pansa est « en mission » avec le Boulazac Basket DordogneArrivé cet été, l’intérieur boulazacois, prêté par Antibes, a été étincelant contre Denain. Une performance qu’il espère renouveler mardi 31 octobre face à Évreux. Il est en Dordogne pour franchir un nouveau palier

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Jean-Jacques Bourdin atomise Marc-Olivier Fogiel, la réponse de BFMTV ne se fait pas attendreActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Le sport castrais en deuil après la mort de Jean-Marc DesestretLe judoka historique de l’Ei Do Kan Castres judo ju-jitsu s’est éteint après un dernier combat contre la maladie. Et 42 ans de vie sur les tatamis, qui ont forgé une solide réputation.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Cahors. Le sénateur Jean-Marc Vayssouze défend POLTJean-Marc Vayssouze, nouveau sénateur du Lot, vient de poser sa première question écrite au gouvernement. Il interpelle le ministre des Transports sur l’avenir de la ligne POLT.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Jean-Luc Lemoine face à Jean-Baptiste Marteau : «L'homme parfait»Chaque jour, Jean-Luc Lemoine vous offre une session de rattrapage de tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans les médias.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: L’intense cri de liberté de Marc Chagall au musée La Piscine, à RoubaixOn sourit et on frissonne devant la peinture faussement naïve de Marc Chagall. L’artiste né en Biélorussie a essuyé les catastrophes duXXe siècle. En témoin sensible de l’histoire, il offre à nos yeux embués des raisons de nous battre pour la paix.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕