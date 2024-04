Nick Carter en solo pour la première fois à Paris avec son « Who I Am Tour »

Nick Carter, leader des Backstreet Boys, viendra en solo pour la première fois à Paris avec son « ho I Am Tour».sont passés à Paris, en octobre 2022, ils ont rempli l’Accor Arena, à Bercy. Autant dire que les fans français du boysband phare des années 1990 - le plus vendeur de tous les temps avec 130 millions de ventes - vont être électrisés par cette annonce. Nick Carter, le leader du groupe américain, va venir en solo pour la première fois à Paris.

Son « Who I Am Tour » passera le 24 juin dans une salle parisienne à taille humaine, Le Trianon, 1 500 places. Et ce sera la première date de la partie européenne de sa tournée. Après sept ans d’absence, son retour sur scène en solo avec la tournée « Who I Am » a connu énormément de succès aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud. Nick Carter a décidé de la prolonger en 2024 en Europe et en Asie, avant de revenir en Amérique du Nord à la fin de l’anné

