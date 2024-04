Nicholas Cullinan nommé directeur du British Museum

Nicholas Cullinan est le nouveau directeur du British Museum. Sa nomination a été approuvée par le conseil d'administration et par le Premier ministre Rishi Sunak. Il entrera officiellement en fonction cet été. Ce poste représente une immense responsabilité, non seulement car il s’agit du plus ancien musée au monde et du monument le plus visité au Royaume-Uni mais aussi parce que l’institution a récemment traversé un important scandale de vols.

Nicholas Cullinan a déclaré à ce sujet qu’il était impatient d’ouvrir un « nouveau chapitre. » À lire aussi : Un bijou romain volé au British Museum, d'une valeur estimée de 64 000 dollars, vendu pour 51 dollars sur eBay Durant l’été 2023, le British Museum s'est retrouvé au cœur d’une polémique après la disparition d’environ 2000 pièces. Parmi elles figurent des bijoux en or, des pierres semi-précieuses et de la verreri

