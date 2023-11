Ni trop froid, ni trop chaud : c’est la promesse de cette couette 4 saisons qui relève le niveau

, vous connaissez forcément. Le site Internet spécialisé dans la literie haut de gamme a gagné une présence en ligne très importante ces dernières années grâce à la combinaison de matériaux innovants et qualitatifs pour ses produits, ainsi que des prix percutants. Les accessoires conçus par Emma pour accompagner le matelas de qualité sont du même niveau. Et cette couette 4 saisons en est un très bon exemple.

Samsung déploie Android 14, voici les 3 premiers smartphones à être mis à jourLa version stable d'Android est en cours de déploiement chez Samsung qui y ajoute évidemment son interface One UI 6.0 accompagné de quelques nouveautés bienvenues. Lire la suite ⮕

Le Ballon d'Or 2023 : Messi favori, Haaland et Mbappé en liceLe verdict va tomber. Lundi soir, le Ballon d'Or 2023 sera remis au meilleur joueur de la planète foot de l'année. Si Leo Messi est le grand favori pour remporter un trophée qui serait historique, Erling Haaland et Kylian Mbappé ne devraient pas être loin du Graal. Chez les femmes, Aitana, du Barça et de la sélection espagnole, a une longueur d'avance. Le meilleur jeune, le meilleur gardien, le meilleur buteur et le Prix Socrates complèteront les prix remis au sein du Théâtre du Châtelet. À quelle heure et sur quelle chaîne voir la cérémonie du Ballon d'or en direct Le gala France Football l'Équipe aura lieu le lundi 30 octobre 2023 à partir de 20 heures. Comment est élu le Ballon d'Or ? De nombreux facteurs sont pris en compte par le jury, comme les performances individuelles, des résultats collectifs, mais aussi du fair-play du joueur. Évidemment, la Coupe du monde 2022 remportée par l'Argentine aura un poids énorme en ce qui concerne le Ballon d'Or masculin. Il en va de même pour le Mondial féminin 2023 où a triomphé l'Espagne. Un journaliste de chacun des 100 meilleurs pays au classement FIFA a voté afin d'élire les meilleurs de chaque catégorie. Parmi les 30 finalistes sélectionnés, ils doivent voter pour les 5 meilleurs à leurs yeux et répartir les points selon le barême suivant :1er=6 points2e=4 points3e=3 points4e=2 points5e=1 point Lire la suite ⮕

Tottenham passe le week-end au chaud après une victoire contre Crystal PalaceLes Spurs ont remporté une victoire 2-1 contre Crystal Palace, ce qui les place en tête de la Premier League avec 26 points. L'entraîneur Ange Postecoglou exprime sa satisfaction et encourage ses joueurs à rêver du titre. Lire la suite ⮕

L'entraîneur rémois exclu pour avoir perdu son sang-froidL'entraîneur rémois, Will Still, a été exclu lors du match contre Lorient après avoir perdu son sang-froid face aux manœuvres d'antijeu de l'équipe adverse. Il s'est excusé et a promis d'offrir le repas à ses joueurs. Lire la suite ⮕

Football (Ligue Nouvelle-Aquitaine et District 47). Le FC Marmande et SU Agen confirment, Lamontjoie planeDans un week-end marqué par de très nombreux reports, les Lot-et-Garonnais ont soufflé le chaud et le froid. En District, l’OS Agenais réalise la belle opération de cette journée Lire la suite ⮕

Le pull torsadé, la tendance incontournable de l'hiverDécouvrez le pull torsadé, la nouvelle pièce-phare de la saison hivernale. Originaire des îles d'Aran en Irlande, ce vêtement est devenu un incontournable de la mode depuis les années 1950. Confortable, chaud et preppy, il s'invite dans nos looks pour nous tenir au chaud tout l'hiver. Lire la suite ⮕