– Ngannou, le « show du siècle » entre Floyd Mayweather et Conor McGregor

peut paraître inhabituel, voire absurde, mais il n’est pas le premier du genre. Il s’inscrit dans la lignée du méga combat qui avait opposé Floyd Mayweather à Conor McGregor il y a six ans, le 26 août 2017.

Pour retracer l’histoire de ce genre d’affrontements, on peut remonter à 1976, lorsque Mohammed Ali en personne s’était livré à un combat contre le catcheur japonais Antonio Inoki. Le duel aux règles hybrides est parfois considéré comme le premier combat de MMA de l’histoire, même si le spectacle qui en avait résulté avait ressemblé à une farce.

« Mayweather – McGregor et Fury – Ngannou sont de loin les crossovers les plus marquants. Le reste est incomparable. Il y en a eu beaucoup d’autres mais qui ne méritent pas d’être dans la même catégorie que ces deux-là »L’événement disputé à Las Vegas devant une brochette de stars, de LeBron James à Jennifer Lopez en passant par Bruce Willis, avait suscité beaucoup d’intérêt et de curiosités. headtopics.com

