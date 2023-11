Neymar : opéré du genou, combien de temps doit durer la convalescence du Brésilien ?

L'attaquant avait alors quitté le terrain en pleurs et sur civière. L'indisponibilité de l'attaquant, recruté par le club saoudien d'Al-Hilal n'a pas été précisée, mais de longs mois de rééducation sont généralement nécessaires pour rejouer après une telle blessure.

CNEWS: Neymar : le Brésilien absent toute la saison après sa blessure ?Blessé au genou gauche depuis le 17 octobre dernier, Neymar pourrait manquer tout le reste de la saison, comme l'a indiqué ce mercredi la presse brésilienne.

RMCSPORT: Neymar se fera opérer au Brésil le 2 novembreNeymar a prévu de se faire opérer au Brésil le 2 novembre de sa rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. L'intervention chirurgicale doit être menée par Rodrigo Lasmar, médecin de l'équipe nationale du Brésil. La durée de convalescence est estimée à dix mois.

BFMTV: Nice: deux femmes gravement blessées après avoir été renversées par une voitureLes deux victimes ont été envoyées à l'hôpital Pasteur 2, dans un état grave.

LAVOIXDUNORD: Calais: une voiture percute un jeune migrant à vélo, celui-ci est gravement blesséUn migrant de 14 ans a été percuté par une voiture alors qu'il circulait à vélo près de l'hôpital de Calais. Il a été transporté inconscient par les secours.

EUROSPORT_FR: Le Brésilien de retour sur les terrains en septembre 2024 ?Neymar ne devrait pas faire son retour sur les terrains avant septembre 2024.

FRANCE3PROVENCE: Une femme gravement brûlée dans incendie au sein d'un centre d'hébergement à ToursUn feu de chambre s'est déclaré dans un centre d'hébergement associatif, situé dans le nord de Tours, en Indre-et-Loire. Une femme de 70 ans a été gravement brûlée, et transportée à l'hôpital Trousseau.

