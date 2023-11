Neymar à Belo Horizonte pour se faire opérer

L'équipe du docteur Rodrigo Lasmar, médecin en chef de la sélection masculine, sera chargée de l'opération, à l'hôpital Mater Dei de Belo HorizonteLe 17 octobre, le numéro 10 brésilien a subi une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche lors de la défaite face à l'Uruguay (2-0) comptant pour la quatrième journée des qualifications sud-américaines au Mondial-2026,...

Après son arrivée mercredi à l'aéroport de Belo Horizonte, où les médias locaux l'ont montré se déplaçant avec des béquilles, le joueur de 31 ans a publié en fin d'après-midi sur son compte Instagram une photo de son poignet portant un bracelet avec ses coordonnées, généralement attribué aux patients lors de leur admission dans un centre médical.

", a dit récemment le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues. Le 8 septembre, "Ney" a battu le record de buts de Pelé en sélection, en en marquant deux contre la Bolivie (5-1) pour en totaliser 79, deux de plus que le "Roi".

