Nexity cède sa branche services aux particuliers à Bridgepoint pour 440 millions d'euros

Le premier promoteur immobilier français Nexity a annoncé mardi avoir cédé sa branche services aux particuliers à la société d'investissements Bridgepoint pour 440 millions d'euros, des activités qui seront regroupées dans une nouvelle entité baptisée Evoriel.

Touché par la crise de l'immobilier, «Nexity franchit une étape importante de sa transformation et accélère son désendettement en finalisant la cession de ses activités d'administration de biens à la société d'investissement Bridgepoint sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 millions d'euros», a indiqué le groupe dans un communiqué. L'opération «s'accompagne d'un partenariat stratégique d'une durée de six ans, renouvelable quatre ans, entre Nexity et la nouvelle entité, visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de promotion du groupe», a précisé Nexit

