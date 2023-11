New Amsterdam - S04 E05 - Remonter le temps

Bloom est convaincue qu'elle simule ces maux pour obtenir des médicaments, auxquels elle est dépendante. Reynolds est sur le point de pratiquer l'opération de sa vie : la transplantation d'un cœur artificiel, mais Veronica le retire de l'équipe au dernier moment. Iggy témoigne en tant que psychiatre expert dans un procès dont la plaignante est une patiente de Sharpe.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.