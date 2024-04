Nettoyeur haute-pression Kärcher K7 Power en promotion sur Cdiscount

Pour que vos espaces en plein air et vos équipements estivaux soient encore plus agréables à utiliser, lavez-les à l’aide du nettoyeur haute-pression Kärcher K7 Power . Parce que le grand ménage de printemps est aussi nécessaire en extérieur , Cdiscount vous propose une remise immédiate sur cet outil doté d’une puissance de 3000 W.

Capable de produire un jet d’eau avec un débit maximal de 600 L/h, le nettoyeur Kärcher K7 Power saura venir à bout de toutes les salissures grâce à sa pression de 180 bar. Facilement réparable, comme le prouve son indice de réparabilité de 8,5 sur 10, cet appareil vous sera utile durant de longues années. Alimenté par un moteur refroidi à l’eau, ce nettoyeur Kärcher pourra vous être livré à domicile gratuitement

