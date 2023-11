Netflix. « Toute la lumière que nous ne pouvons voir », la série qui porte un fort message d’espoir

Marie-Laure, une jeune française aveugle lit régulièrement des chapitres des livres de Jules Verne à la radio et glisse au passage des messages à la Résistance. De l’autre côté du transistor et de la ville, Werner, jeune Allemand, génie des transmissions radio et embrigadé de force par les Nazis, est normalement chargé d’intercepter ce genre de messages et de tuer ceux qui les émettent...

« Le scénario alterne entre passé et présent de 1944 et entre l’histoire de la jeune fille et celle du jeune homme. Le plus dur, c’était de ne pas perdre le public. Mais je tenais surtout à réussir ce que le livre a fait : il fallait une jeune Française aveugle qui n’était pas définie que par sa cécité et je voulais un jeune Allemand recruté par les Nazis mais qui ne soit pas Nazi. Il fallait cette nuance.

Ce mercredi 1er novembre, Netflix diffuse « Voleuses », un film d’action et d’humour réalisé et incarné par Mélanie Laurent. Avec Adèle Exarchopoulos, les deux actrices reviennent pour nous sur ce divertissement réussi qui porte des valeurs fortes de féminisme et de sororité.Netflix est réputé pour ses séries originales, pourtant la plateforme produit aussi de nombreux films.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COURRIERINTER: Sur le tournage de “Toute la lumière que nous ne pouvons voir”, série engagée de NetflixCe 2 novembre, Netflix met en ligne “Toute la lumière que nous ne pouvons voir”, une mini-série adaptée du best-seller éponyme de l’Américain Anthony Doerr. Fait rare, les deux actrices qui incarnent l’héroïne à des âges différents sont aveugles, tout comme leur personnage. “The New York Times” explique comment le tournage s’est déroulé.

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: « L’Enlèvement »***** de Marco Bellochio : l’obscurantisme dans toute sa (tragique) splendeurQuatre ans après « Le Traître », Marco Bellochio s’intéresse aux agissements de l’Église dans l’Italie du XIXe siècle. Une fresque intimiste, faussement classique. En salles ce mercredi.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Electro Dépôt : des prix bas toute l'annéeElectro Dépôt s'est imposé en quelques années comme à la fois une chaîne de magasins et un site sur lequel faire toujours des affaires. L'approche prix, qui ne se fait pas au détriment de l'expérience client, séduit de plus en plus.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

GRAZIA_FR: Milo Ventimiglia (Heroes, This is Us) s’est marié en toute discrétion avec un mannequinMilo Ventimiglia a dit 'oui' à Janah Mariano, mannequin.

La source: grazia_fr | Lire la suite ⮕

FRANCEINTER: Proche et Moyen-Orient : toute l'actualité et les podcasts à écouterToute l'actualité Proche et Moyen-Orient sur Radio France. Podcasts à écouter gratuitement en ligne et depuis l'application, avec les dernières actualités et débats.

La source: franceinter | Lire la suite ⮕

VOGUEFRANCE: Phoebe Philo dévoile (enfin) la toute première collection de sa marque éponymePhoebe Philo fait son grand retour avec le lancement de son label éponyme, Phoebe Philo Studio. Les pièces de sa toute première collection ont enfin été dévoilées.

La source: VogueFrance | Lire la suite ⮕