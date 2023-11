Netanyahu rejette un cessez-le-feu sans libération des otages

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté une nouvelle fois l'idée d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, sans libération des otages enlevés par le mouvement islamiste palestinien Hamas. "Il n'y aura pas de cessez-le-feu, de cessez-le-feu général, à Gaza, sans la libération de nos otages", a-t-il déclaré dans un entretien télévisé avec ABC News. "En ce qui concerne (...) les petites pauses - une heure par-ci, une heure par-là - nous les avons déjà eues", a-t-il ajouté.

RTLFRANCE: Hamas-Israël : Joe Biden et Benyamin Netanyahu évoquent des 'pauses tactiques' à GazaLes dirigeants américain et israélien se sont entretenus au téléphone et ont évoqué la possibilité de permettre aux civils gazaouis de fuir les zones de bombardements.

MEDİAPART: Netanyahu dit qu’Israël prendra la « responsabilité générale de la sécurité » à Gaza après la guerreLe Premier ministre israélien a déclaré lundi que son pays aurait la « responsabilité globale de la sécurité » de la bande de Gaza pour une durée indéterminée, une fois que la guerre avec le Hamas aura pris fin, rejetant à nouveau la possibilité d’un cessez-le-feu.

BFMTV: Guerre Israël-Hamas: Netanyahu refuse un 'cessez-le-feu général' à Gaza sans la libération des...L'armée israélienne a annoncé une campagne de frappes 'significatives' dans la bande de Gaza qu'elle a coupée en deux, en pleine tournée régionale du secrétaire d'État américain Antony Blinken axée sur l'aide humanitaire à la population palestinienne assiégée.

BFMTV: Netanyahu annonce qu'Israël prendra la 'responsabilité générale de la sécurité' à Gaza après la guerre'Israël aura, pour une durée indéterminée, la responsabilité globale de la sécurité' dans l'enclave palestinienne, a déclaré le Premier ministre israélien ce lundi lors d'un entretien télévisé avec le média américain ABC News.

SUDOUEST: Guerre Israël-Hamas : utiliser la bombe nucléaire à Gaza est « une option », selon un ministre de l’État hébreuLe bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a promptement réagi à cette déclaration d’un ministre ultranationaliste, dénonçant des déclarations « déconnectées de la réalité »

LATRİBUNE: Journal économique et financierJERUSALEM - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a de nouveau rejeté dimanche des appels accrus à un cessez-le-feu à Gaza, déclarant qu'il fallait au préalable que soient libérés la totalité des otages retenus dans l'enclave palestinienne, qui seraient plus de 240, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre.

