Nestlé mise en cause pour la qualité sanitaire de ses eaux minérales

Une mise en cause supplémentaire pour Nestlé . L’agence sanitaire Anses recommande « une surveillance renforcée » des sites de captage d’eaux du géant suisse de l’agroalimentaire en raison « d’un niveau de confiance insuffisant » pour assurer « la qualité sanitaire » des eaux minérales .

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) prône « la mise en place d’un plan de surveillance renforcé qui contribuera à disposer de mesures microbiologiques et chimiques fiables », dans une note transmise mi-octobre au ministère de la Santé, révélée ce jeudi 4 avril par « Le Monde » et franceinfo, dont l’AFP a obtenu une copie. D’après le courrier de saisine de l’Anses par les agences régionales de santé (ARS) d’Occitanie et du Grand-Est, daté du 28 avril 2023, figurant en annexe de la note, la société mise en cause est Nestlé. Dans le reste du document, toutes les mentions des marques et des sites concernés sont masquée

Nestlé Eaux Minérales Qualité Sanitaire Surveillance Renforcée Anses

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lobs / 🏆 5. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La qualité sanitaire des eaux du groupe Nestlé « pas garantie », selon une expertise de l’AnsesUne expertise réalisée en octobre 2023 pour le compte de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) et dévoilée par « franceinfo » et « Le Monde » remet en cause la qualité des eaux du groupe Nestlé.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Les eaux minérales du groupe Nestlé présentent des risques sanitaires, confirme cette note de l’AnsesHépar, Perrier, Vittel, Contrex… Une note confirme que les eaux vendues en France par le géant suisse sont contaminées et présentent un « risque sanitaire virologique ».

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »

De multiples contaminations dans les eaux minérales Nestlé, selon un rapport de l’AnsesUn document de l’Anses établit un « niveau de confiance insuffisant » pour « garantir la qualité sanitaire » des eaux minérales naturelles du groupe Nestlé

La source: 20minutesparis - 🏆 72. / 51 Lire la suite »

Eaux Nestlé : l’Anses recommande de renforcer la surveillance des sites de captageDans une note dont le contenu a été révélé jeudi 4 avril, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) prône la mise en place d’un « plan de surveillance renforcée » des sites de captage d’eaux de Nestlé pour assurer « la qualité sanitaire » des eaux minérales.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Eaux minérales: l’Anses recommande « une surveillance renforcée » de sites de NestléMise en cause supplémentaire pour Nestlé : l’agence sanitaire Anses recommande « une surveillance renforcée » des sites de captage d’eaux du géant suisse de l’agroalimentaire en raison « d’un niveau de confiance insuffisant » pour assurer « la qualité sanitaire » des eaux minérales.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Scandale des eaux Nestlé contaminées : 'Aucune information n’a été communiquée aux consommateurs ni par NestléAlors que franceinfo et Le Monde ont révélé un rapport de l'Anses faisant état d'une contamination généralisée des sources exploitées par Nestlé, l'association de défense des consommateurs Foodwatch dénonce l'attitude de la multinationale.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »