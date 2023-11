Négociations sur l'emploi des seniors en France

C’est un chantier que les partenaires sociaux attendaient de pied ferme. Mardi 21 novembre, le gouvernement ouvre officiellement la période des négociations sur l’emploi des seniors, avec la publication du document d’orientation qui en détermine les contours.

Après la signature d’un accord sur l’assurance-chômage début novembre, patronat et syndicats vont se retrouver autour de la table pour tenter de s’entendre sur les moyens à mettre en place pour favoriser le maintien et le retour à l’emploi des quinquas et des sexagénaires. La date butoir des négociations a été fixée par le gouvernement au 15 mars 2024.À lire aussiAssurance-chômage : les principaux points de l’accordCelles-ci porteront également sur l’usure professionnelle (et plus précisément la reconversion des salariés) ainsi que sur le compte épargne-temps universel (Cetu), mesure promise par Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle de 202





LaCroix » / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les SUV : un bon business pour les constructeurs, pour l’industrie et l’emploi en France ?Les SUV sont régulièrement présentés comme des « machines à marge » très rentables pour les constructeurs, permettant de maintenir l’activité industrielle en France. Pas si évident selon Bernard Jullien

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Pré-COP28: la France et le Bangladesh pour relancer les négociations sur les « pertes et dommages »Après l’échec de la dernière réunion sur le fonds pour compenser les « pertes et dommages » des nations du Sud vulnérables face au changement climatique, la France et le Bangladesh ont été chargés de lancer « une nouvelle tentative » pour dénouer cet « enjeu crucial » de la COP28.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les pompes funèbres recrutent dans les Hauts-de-France mais peinent à attirer les candidatsLes Hauts-de-France sont la troisième région qui propose le plus de postes dans le secteur funéraire. Mais les agences ont du mal à attirer des candidats prêts à s’investir dans ce milieu particulier, exigeant, mais aussi très humain.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

'Les tournois sont les tournois': pour Contepomi, l'Irlande et la France restent les deux meilleures...Si l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se disputeront le titre mondial samedi au Stade de France, l’Irlande reste la meilleure équipe du monde devant la France, selon Felipe Contepomi, légende du rugby argentin.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Les puffs, les cigarettes électroniques à la mode chez les adolescents en FranceLes puffs, des cigarettes électroniques aux arômes variés, sont devenues très populaires parmi les collégiens et lycéens en France. Malgré l'interdiction de vente aux mineurs, de nombreux adolescents en ont déjà essayé et en ont acheté selon une étude récente.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »