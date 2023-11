Les négociations sur l’emploi des seniors devraient bientôt être lancées. Selon le ministère du Travail, le gouvernement devrait envoyer ce mardi 21 novembre un document visant à orienter les discussions des partenaires sociaux sur le sujet - et non pas imposer un cadre restreint, contrairement à la négociation sur l’assurance chômage.

Autres grands thèmes qui seront également abordés dans ce texte : l’usure professionnelle et la mise en place d’un compte épargne-temps universel, promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Sur la seule question des seniors, l’enjeu est très important. L’objectif, d’après les informations des Echos, serait de prévoir un ensemble de mesures permettant de porter le taux d’emploi des 60-64 ans de 36,2% actuellement à 65% d’ici 2030.Elisabeth Borne, la Première ministre, l’avait promis en juillet dernier, à l’issue d’une rencontre avec les leaders de chaque organisation syndicale et patronale : l’accord éventuellement trouvé par les partenaires sociaux sur l’emploi des seniors sera fidèlement retranscrit dans la lo





