Née à L'Aigle, l'association TFT Label accompagne et soutient les artistes locaux

Accompagner au-delà du concertEn deux décennies, les programmations live sont donc toujours aussi riches et d'actualité.Le projet TFT a en revanche bien évolué. « Les artistes se sont professionnalisés. De façon transversale, nous les accompagnons sur tous les sujets qui touchent à leur carrière », fait remarquer Adrien Philippe.Sortie de disques, gestion des contrats, des salaires, développement de leur stratégie...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LILLE_ACTU: Les enseignes dans le Pays de L'Aigle doivent être éteintes de 23 à 6 heuresLa démarche pour établir un règlement local de publicité sur le Pays de L'Aigle (Orne) vient d'aboutir, allant parfois au-delà des règles nationales.

La source: Lille_actu | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Le 4 novembre, Thierry Mancel dédicace son livre à l'Espace Culturel de L'AiglePour présenter le dernier tome de son roman Un manteau pour l'hiver, Thierry Mancel viendra à l'Espace Culturel de L'Aigle (Orne)

La source: actufr | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: King Jouet lance un label environnemental pour les jouets, une première dans cette industrieLes magasins King Jouet viennent de mettre en place un système de notation de leurs produits. Le but ? Permettre aux consommateurs de connaître l’impact environnemental des jouets qu’ils glisseront sous le sapin. Les matériaux, les emballages et l’origine des objets sont pris en compte dans la notation, qui s’étend de 0 à 5.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Toulouse obtient le label 'Ville des musiques' décerné par l'UnescoCapitale de l'aéronautique et de l'espace, Toulouse se démarque aussi sur le plan artistique. Elle vient d'être désignée 'Ville des musiques', ce mercredi 31 octobre, par l'Unesco. Elle est la deuxième ville française après Metz à obtenir ce label.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

BFMTV: La ville de Lyon décroche le label 'Ville littérature' attribué par l'UnescoDéjà présente au sein du réseau des villes créatives de l'Unesco, Lyon a changé de catégorie passant des activités numériques au label de 'Ville littérature'.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Les huîtres normandes obtiennent enfin leur label de qualitéLes producteurs d'huîtres normandes en avaient fait la demande à la Commission européenne. C'est désormais officiel, l’huître de Normandie va désormais bénéficier de son IGP, son indication géographique protégée. Une excellente...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕