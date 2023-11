Ne perdez plus vos affaires avec l’Apple Air Tag : il est en ce moment en promotion

Vous n’arrivez plus à mettre la main sur vos clés et par chance, un AirTag est accroché ? Sortez l’application Localiser, puis faites retentir un son via le haut-parleur intégré et le tour est joué ! Chez Amazon, la livraison et les retours sont gratuits. Il est possible de le commander seul ou d’opter pour un lot de plusieurs appareils. La remise fonctionne aussi sur les lots, c’est l’occasion de vous équiper.

BFMTV: Spider-Man 2 est le carton du moment sur PS5, profitez de ce prix réduitActuellement classé numéro 1 des ventes dans la catégorie des jeux pour PlayStation 5, Spider-Man 2 profite d'une jolie remise sur ce célèbre site.

BFMTV: Profitez de promotions exclusives sur le Samsung Galaxy Z Flip5Samsung propose une multitude de smartphones, avec des modèles assez classiques, des smartphones haut de gamme, mais également des smartphones pliables, comme le Samsung Galaxy Z Flip5. Alors que la Samsung Week continue, vous profitez d’une coque Lacoste offerte et d’un bonus reprise de 150 euros pour l’achat du Galaxy Z Flip5 sur le Samsung Shop. Si vous craquez pour l’une des couleurs exclusives du smartphone Samsung, à savoir jaune, cobalt, vert ou argent, les écouteurs sans fil Galaxy Buds2 Pro d’une valeur de 299 euros sont offerts et vous profitez d’une remise immédiate de 100 euros avec le code promo “MYPHONE”. Le Galaxy Z Flip5 est proposé à partir de 1 199 euros et est disponible en deux versions : 256 Go/8 Go ou 512 Go/8 Go. Si vous attendiez le moment opportun pour commander l’un des smartphones les plus récents de Samsung, c’est le moment de craquer ! Retrouvez les meilleurs codes promos ici C’est le moment de commander le Samsung Galaxy Z Flip5 ! C’est en août dernier que le Samsung Galaxy Z Flip5 est sorti en France. Ce smartphone pliable est notamment doté d’un écran externe de 3,4 pouces. Ce dernier permet d’écrire des messages, de consulter la météo ou encore de payer avec Samsung Wallet. En Flex Mode, l’écran du Galaxy Z Flip5 vous permet d’avoir un aperçu de votre photo et vous pouvez même déclencher l’appareil photo avec la Galaxy Watch6

OUESTFRANCE: Profitez d’une charge hyper-rapide avec ce smartphone 5G performant à moins de 260 eurosLe POCO X5 Pro 5G est typique des smartphones de milieu de gamme : abordable et performant. Et avec cette promotion sur AliExpress, c’est encore plus flagrant.

OUESTFRANCE: Testez avant d’acheter : Profitez des différentes périodes d’essai pour trouver le matelas parfaitOù trouver une literie de qualité ? Comment savoir si un matelas correspond à vos besoins ? Vous aussi, ces questions vous traversent l’esprit ? Pour trouver le matelas parfait, nous avons sélectionné plusieurs enseignes reconnues proposant une période d’essai. N’attendez plus et découvrez le matelas de vos rêves.

OUESTFRANCE: Profitez de 37% de réduction sur la tablette Samsung A7 chez AmazonTravailleur nomade, lecteur assidu ou amateur de jeux vidéo, la tablette est un appareil multifonction permettant de répondre à de nombreux besoins. Son format compact permettant d’être transporté partout, la tablette devient un compagnon de vie à part entière. Ne manquez pas la remise de 37 % sur la tablette Samsung A7 et commandez-la à moins de 130 euros chez Amazon. Elle est dotée d’un écran de 8,7 pouces avec une résolution de 1 340 x 800 pixels. Petite et légère, elle pèse moins de 400 grammes. Idéale pour se glisser partout ! Conçue par Samsung, cette tablette fonctionne sous le système d’exploitation Android. Elle est donc facile à prendre en main. Elle dispose également d’une mémoire vive de 3 Go et d’une capacité de stockage de 32 Go. En cas de besoin, cette mémoire peut être complétée via un disque dur externe.La marque Samsung étant connue et reconnue, c’est tout naturellement que cette tablette reçoit la note de 4,6/5 avec plus de 2 300 évaluations clients. Profitez de la livraison et des retours gratuits en commandant chez Amazon. Si vous êtes impatient de recevoir la tablette Samsung A7, optez pour la livraison accélérée. Cette option est gratuite pour les membres Amazon Prime. Vous aussi, bénéficiez de cet avantage pour 0 euros, grâce à l’essai gratuit de 30 jours. Par la même occasion, vous aurez accès à Prime Video, à Prime Gaming ou encore à Prime Reading

BFMTV: Profitez de la promotion sur le jean Levis 501 sur AmazonLe jean Levis 501 est proposé à partir de 60 euros sur le site Amazon. Profitez de cette promotion avant que les stocks ne s'épuisent. Le jean Levis 501 est un classique reconnaissable à ses célèbres rivets et doubles coutures. Il est disponible dans différentes finitions et tailles.

