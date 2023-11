NBA. Les Kings gâchent l’anniversaire de LeBron James, 20 ans jour pour jour après ses débuts en NBA

, la star des Los Angeles Lakers a fait son grand retour sur le parquet de Sacramento, là où il avait lancé son incroyable carrière dans la grande ligue américaine, le 29 octobre 2003.savait qu’il n’avait surtout pas droit à l’erreur pour son baptême du feu en NBA.

Face aux Kings de Vlade Divac et Mike Bibby, qui avaient bouclé l’exercice précédent avec le troisième bilan de la ligue (59 victoires – 23 défaites),(« l’élu ») avait été contraint de s’incliner (106-92). Mais l’histoire avait surtout retenu la performance ébouriffante de ce gamin de 17 ans à peine, nouveau roi déjà désigné de la NBA.

« C’est un talent exceptionnel. Regardez sa façon de jouer et de distribuer le jeu. Il le fait à la perfection »Vingt ans de carrière au firmament de la NBA Avec un total de 25 points, 9 passes, 6 rebonds et 4 interceptions, LeBron James avait signé son entrée dans la ligue par la grande porte. Auteur d’une saison record, le natif d’Akron (Ohio) avait logiquement terminé la saison dans le costume de « Rookie de l’année ». headtopics.com

Dimanche 29 octobre, il n’a une nouvelle fois pu empêcher la défaite des siens (132-127) face à cette même franchise de Sacramento.

Sur le parquet des Kings et malgré la défaite, il n’y avait de la place que pour un roi et celui-ci s’appelle LeBron James.Pour ses premiers pas en NBA, dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 octobre, Victor Wembanyama a débuté par une défaite avec les San Antonio Spurs contre les Dallas Mavericks (119-126). Le Français a marqué 15 points malgré un temps de jeu réduit par des fautes à répétition. headtopics.com

