NBA : Boston étrille Indiana et reste invaincu, comme Dallas, Milwaukee chute à Toronto

En fin de contrat l'été prochain à Golden State, Klay Thompson n'est pas encore tombé d'accord avec ses dirigeants pour une nouvelle prolongation. Mais le deuxième « Splash Brother » a marqué des points mercredi soir. Sur le point de perdre contre Sacramento malgré l'absence de De'Aaron Fox (cheville), les Warriors ont mis le dernier ballon du match dans les mains de Thompson.

Avec la défaite de Denver contre Minnesota (voir plus bas), il n'y a plus qu'une équipe invaincue dans la Conférence Ouest : Dallas. Les Mavericks ont dominé Chicago (114-105), toujours sans Kyrie Irving (pied) et, cette fois, sans une performance surhumaine de Luka Doncic.

« C'est difficile de dire qu'il n'était pas surhumain car ses passes malgré les prises à deux sont incroyables. Il attire tellement l'attention qu'il nous permet parfois de jouer à 4 contre 4 ou 4 contre 3 »,

Annoncé comme l'un des grands favoris au titre après l'échange monté pour attirer Damian Lillard, Milwaukee vit un début de saison sans relief (2 victoires-2 défaites). Les Bucks ont lourdement chuté à Toronto mercredi soir (111-130).

Sur un nuage depuis le début de saison, Denver est tombé à Minnesota (89-110). Les joueurs de Michael Malone, champions en titre, ont été limités à 89 points. Nikola Jokic (25 points, 10 rebonds à 11 sur 23 au tir) a bien été contenu par son vis-à-vis français et Karl-Anthony Towns pendant qu'Anthony Edwards (24 points) alimentait l'attaque de Minnesota de l'autre côté du parquet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROSPORT_FR: Les Boston Celtics de Jayson Tatum impressionnent, les Milwaukee Bucks de Damian Lillard sombrentNBA - Superbe victoire des Boston Celtics, auteur d'une leçon de basket en marquant 155 points contre des Indiana Pacers complètement dominés.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Un jeune garçon de 12 ans retrouvé mort dans un état ignoble, son père recherchéÀ Milwaukee, un garçon de 12 ans est retrouvé mort et décomposé dans un appartement. Son père, soupçonné de maltraitance, est activement recherché.

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Il était porté disparu depuis plusieurs heures : un enfant de 5 ans retrouvé mort dans une benne à orduresUn enfant de 5 ans a été retrouvé mort dans une benne à ordures dans la ville de Milwaukee (États-Unis). La jeune victime était portée disparue depuis plusieurs heures.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: USA: la justice examine le projet de fusion des compagnies Spirit et JetBlueUn tribunal fédéral de Boston, dans le nord-est des Etats-Unis, a débuté mardi l’examen du projet de fusion entre Spirit et JetBlue pour former la cinquième plus grosse compagnie aérienne américaine, auquel s’opposent les autorités réglementaires au nom de la concurrence.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: JO 2024 : des associations dénoncent une politique d’exclusion des «populations considérées comme indésirab...Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕

LEPARISIEN_75: Ce hub USB-C disponible à moins de 50 centimes se vend comme des petits painsAjoutez de la connectique à votre PC ou tout autre appareil compatible grâce au hub USB-C. Cet accessoire offre 4 ports USB-A 3.0 pour connecter facilement vos autres périphériques !

La source: LeParisien_75 | Lire la suite ⮕