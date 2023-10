– Nationale 2 masculine. Ngabonziza et les Niortais en quête de rebond contre Beaupuy

Pas de répit pour les basketteurs de l’AS Niort. Alors que le championnat faisait relâche samedi 21 octobre, les joueurs de Laurent Hay en ont profité pour mettre leur calendrier à jour.

Ils se sont rendus à Toulouse pour y disputer le match reporté lors de la première journée, en raison du décès de l’ancien international Ludovic Vaty . Face à Beaupuy-Marmande ce samedi 28 octobre, les Niortais vont ainsi disputer le septième d’une série de dix matches en dix semaines. Pour le plus grand bonheur d’Aleyde Ngabonziza.Pour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants. Nous proposons de débloquer cet article en vous inscrivant à la newsletter La Matinale.

Le député du Gers David Taupiac défend les « oubliés du Ségur » à l’Assemblée nationaleÀ l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le député de la 2e circonscription du Gers a interpellé le gouvernement sur le sort des professionnels du médico-social, les 'oubliés du Ségur'. Lire la suite ⮕

Accident sur la RN5 : la route nationale coupée entre Les Rousses et MorezCirculation perturbée ce jeudi après-midi entre Les Rousses et Morez sur la route nationale 5. Deux voitures sont rentrées en collision après avoir glissé sur la chaussée mouillée. Lire la suite ⮕

Immigration: la politique nationale défiée par la justice européenneANALYSE - Pour faire ses réformes, la France est prise entre deux feux: la CEDH et la CJUE. Un subtil jeu de pouvoirs. Lire la suite ⮕

Sénégal: une vingtaine d'organisations de la société civile interpellent la Commission électorale nationaleAu Sénégal, après les avocats de l’opposant Ousmane Sonko, c’est au tour d’une vingtaine d'organisations de la société civile d’interpeller la Commission électorale nationale autonome (Céna) pour qu'elle assure le bon déroulement du processus électoral et fasse respecter la décision de justice qui ordonne la réintégration d’Ousmane Sonko sur les... Lire la suite ⮕

Des observations d'oiseaux dans la réserve nationale de la communeDes balades naturelles sont organisées cette semaine dans la réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux. L'une d'entre elles portera sur l'ornithologie. Lire la suite ⮕

Assemblée Nationale : Un débat houleux sur la guerre entre le Hamas et IsraëlToute l'actualité de la journée et de la semaine analysée et remise en perspective par Pierre de Vilno, les journalistes de la rédaction d'Europe 1, mais aussi les invités. Lire la suite ⮕