Natalie Portman et la Méthode : l'actrice se dévoue corps et âme pour ses rôles

Natalie Portman en a assez donné. En 2011, l'actrice s'est dévouée corps et âme à son rôle de ballerine maudite et névrosée pour son rôle dans Black Swan, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Pour s'immerger au maximum dans la psyché et l'attitude de son personnage, elle a suivi le Method Acting (La Méthode, en français), célèbre technique de jeu développée par le comédien russe Konstantin Stanilavski et suivie par plusieurs écoles américaines prestigieuses.

Le concept ? Comprendre son personnage avec profondeur, dans toute sa complexité et son intimité, pour livrer l'interprétation la plus juste et intense possible. Concrètement, la méthode préconise de ne pas sortir de son rôle durant toute la durée du tournage, pour incarner son personnage même en-dehors du plateau. Alors, pour transformer son corps en celui de ballerine, Natalie Portman a suivi une formation de danse extrême et suivi un régime alimentaire quasi-exclusivement composé d'amandes et de carottes





