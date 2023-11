Napoléon : un biopic surprenant

Avouons-le tout de suite : je suis presque allée le voir à reculons. Persuadée que ce biopic dédié à Napoléon, l'un des personnages historiques les plus célèbres, ne parviendrait pas à m’intéresser. Oui, c’est vrai : j’avais tort. Peut-être aurais-je dû davantage me fier au dernier film historique de Ridley Scott, Le dernier duel, qui était une réussite étonnante et profondément féministe (sublimée par l’interprétation de la géniale Jodie Comer).

Peut-être mon souvenir était-il entaché par le piètre House of Gucci, sorti la même année et adapté du livre éponyme de l’autrice et journaliste Sara Gay Forden. Avec le cinéaste britannico-américain, j’ai toujours l’impression de marcher sur un fil, suspendue au-dessus du vide. C’est quitte ou double – il est capable du meilleur, comme du pire. Napoléon n’est pas le meilleur, mais il est loin d’être le pir





