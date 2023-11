Napoléon Bonaparte et Joséphine de Beauharnais : une passion tumultueuse au cinéma

Génie de la stratégie militaire, politique ambitieux, consul, empereur, frère, fils, époux, père… Napoléon Bonaparte était beaucoup de choses. Trop sans doute pour que cela tienne en 2h39. Pourtant, Ridley Scott s’est lancé ce défi dans son nouveau long-métrage ce mercredi 22 novembre avec à l’affiche,vient mettre en lumière de (trop) nombreuses facettes de sa vie, et notamment celle de sa vie amoureuse : ses années de passion avec Joséphine de Beauharnais.

Le lien qui unit Napoléon Bonaparte à l’ancienne noble devenue veuve est passionnel, comme le montre le film. La relation, d’abord timide, se consolide avec des promesses et un mariage, puis s’étiole, avec des voyages et des tromperies. Elle est passionnée, presque enflammée. Les disputes sont nombreuses et houleuses, au point de se jeter de la nourriture au visage en plein dîner devant leurs convives, et les relations sexuelles animale





