Nantes : pourquoi les Sang et Or peinent à Bollaert

Si Bollaert-Delelis continue de faire le plein en tribune (la réception de Nantes sera le 33e match à guichets fermés consécutif), ce n’est plus le cas des joueurs en championnat. Après quatre rencontres à domicile, les Sang et Or n’ont pris que cinq points sur douze. Ils pointent à la quatorzième place en Ligue 1 dans ce domaine avec une moyenne de 1,25 point par journée.

Ce n’est pas nouveau que les hôtes des Nordistes viennent défendre leur surface bec et ongles avec un bloc bas. Lens gâche beaucoup cette saison et a pris la mauvaise habitude d’être régulièrement mené au score. Ça s’est mal terminé contre Metz (0-1), un peu mieux contre Lille (1-1). Les Lensois ont quand même réussi à renverser Toulouse (2-1).

