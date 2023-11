Nantes Métropole Futsal. Fabrice Gacougnolle, l’inspiration à l’espagnole !

« Je suis formaté espagnol, on va dire, français, espagnol, et je me suis formé là-bas en tant que personne, homme, joueur, et ensuite en tant qu’entraîneur. », j’ai pratiqué le futsal dès l’âge de 16 ans en Ligue 1 à Madrid avant de me blesser gravement au genou. »

À son retour, il a commencé à envisager une carrière d’entraîneur, obtenant progressivement les diplômes nécessaires en Espagne. Il a ensuite entraîné des équipes de Ligue 2 espagnole avant d’atterrir à Nantes en 2009. Il est devenu le premier étranger à entraîner en France.

« Je donnais cette statistique quand je suis arrivé en 2009-2010 : en Espagne, il y a deux fois plus de licenciés en futsal dans la région de Madrid que de licenciés en football, »Bien que la discipline attire de plus en plus de jeunes, celle-ci manque encore de moyens, notamment dans ses championnats.

« Les championnats jeunes sont la clé du développement du futsal en France. Le pays doit investir davantage dans la création de compétitions jeunes, avec de vrais calendriers, de vrais arbitres et de vrais classements pour les aider à progresser. »Technicien du Nantes Métropole Futsal depuis maintenant plus de huit ans, l’entraîneur Gacougnolle fait l’unanimité. Vainqueur de la Coupe de France en 2022, il a qualifié ce sacre de.

