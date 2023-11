Nantes. La Poste retrouve pignon sur rue à Bellevue

Vaste chantier à cheval sur Nantes et Saint-Herblain qui a nécessité, en mars dernier,Pour soutenir le travail de la rédaction, certains de nos articles sont payants. Nous proposons de débloquer cet article en vous inscrivant à la newsletter La Matinale.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNEWS: Japon : ce que l'on sait de la prise d'otages dans un bureau de posteUn homme potentiellement armé retenait un nombre indéterminé d'otages ce mardi 31 octobre, dans un bureau de poste dans le département de Saitama (nord-ouest de Tokyo). Il a été arrêté, a annoncé la police.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Grève à La Poste de Millau : la médiation refusée, les facteurs devant la sous-préfectureAprès un nouveau désaccord entre facteurs et direction, les grévistes de Millau se font entendre dans la rue et ont arrêté les négociations.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

MAGAZINECAPITAL: Abandon de poste : avec la fin des indemnités chômage, le nombre de licenciements plongeRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Des boîtes aux lettres jaunes retirées en Ardèche : incompréhension des habitants, la Poste assumeDans son rapport annuel de 2020, la Cour des comptes avait épinglé La Poste sur plusieurs points. Les Sages lui demandaient notamment de baisser le nombre de boîtes aux lettres dans les rues. Des centaines ont ainsi disparu...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕

BFMTV: Métropole TPM: le maire de La Crau, Christian Simon, démissionne de son poste de vice-présidentVIDÉO - Le maire de La Crau, Christian Simon, a annoncé ce lundi 31 octobre démissionner de son poste de vice-président de la métropole TPM. Il met en avance des 'divergences sur l'analyse de l'état de l'offre médicale'.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Japon: prise d’otages dans un bureau de poste, un homme potentiellement armé (responsable local)Un homme potentiellement armé retenait au moins une personne en otage dans un bureau de poste dans le département de Saitama (nord-ouest de Tokyo), ont annoncé mardi les autorités locales.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕