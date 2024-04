Naissance d'un girafon à Bellewaerde Park

On ne parlait pas de poisson mais de girafon ce 1er avril à Bellewaerde Park. Mais ça n’avait rien d’une blague : vers 21 h 10 ce lundi, la girafe de Rothschild Safiya, elle-même née au sein du parc, a donné naissance à son petit, un mâle de 58,3 kg et 175 cm. Un accouchement en douceur après 15 mois de gestation.

« Cette naissance est importante pour le programme d’élevage européen auquel Bellewaerde Park participe activement », précise Bellewaerde dans le communiqué qui annonce la bonne nouvelle. « Seules 1 400 girafes de Rothschild vivent à l’état sauvage et 429 dans les zoos (membres de l’EAZA), ce qui en fait une espèce rare », ajoute-t-il. Le parc belge compte désormais cinq girafes de Rothschild : Kamala (3 ans), Zuri (3 ans), Dumisani (5 ans), Safiya (5,5 ans) et son petit girafon qui n’a pas encore reçu de nom. Les abonnés du parc peuvent d’ailleurs en proposer u

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



lavoixdunord / 🏆 70. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La patronne d'Edmond de Rothschild qualifie de 'fantasme' une fusion avec Rothschild & CoL'expansion récente de la banque française Rothschild & Co dans les secteurs de la banque privée et de la gestion d'actifs a renforcé les spéculations auprès des analystes selon lesquelles une fusion avec la banque suisse aurait un sens stratégique.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Un adorable bébé girafe a vu le jour au parc Bellewaerde, en BelgiqueCarnet rose au parc Bellewaerde en Belgique. Un petit girafon a vu le jour lundi 1er avril 2024. Une naissance synonyme d'espoir car l'espèce est particulièrement menacée.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Ypres : ce samedi, c’est le top départ de la nouvelle saison de Bellewaerde« Show must go on »… C’est en tout cas ce qu’on pourrait se dire, alors que Bellewaerde s’apprête à rouvrir ses portes malgré le drame qui s’est joué il y a quelques jours et qui a vu un lion attaquer et tuer sa compagne.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

PODCAST. Mouton Rothschild, Mouton Cadet et vins de Bordeaux… Les confidences de Philippe Sereys de Rothschild« Dans le vin, on est entre le temps qu’il fait et le temps qui passe ». Château Mouton Rothschild, c’est lui. Mouton Cadet, aussi. Philippe Sereys de Rothschild est le président-directeur général du

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Philippe Sereys de Rothschild : « Je veux faire connaître Bordeaux et que les gens boivent du bordeaux »À l’approche de la campagne primeurs, Philippe Sereys de Rothschild, dont la parole est rare, se confie sur la saga familiale, son château Mouton Rothschild et la crise dans le Bordelais

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Comment la panique bancaire de 1907 a donné naissance à la FedAprès la panique bancaire de 1907, faire appel à des riches financiers n’est plus une solution pour les États-Unis. Moment choisi pour créer la Fed, aujourd'hui l'institution financière la plus influente.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »