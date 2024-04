Mystère autour de la mort d'Émile : un crâne découvert relance l'enquête

Depuis la découverte du crâne du petit Émile le 30 mars dernier, un épais mystère demeure sur les causes de sa mort. L’enquête a repris de plus belle et les autorités s'efforcent de comprendre ce qui a conduit au décès de ce garçonnet, disparu le 8 juillet dernier, dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence).

Mais voilà, le problème est que la randonneuse qui est tombée sur les ossements, dont l’identité n’a pas été communiquée dans la presse, les a ramassés (un crâne et quelques dents), avant de les apporter samedi à la brigade de gendarmerie locale. Interrogé par Le Figaro, le général de brigade François Heulard explique que cet acte complexifie l’affaire. 'Lors de la découverte d’un corps ou d’un squelette, le principe premier de l’IRCGN consiste à geler la scène. Ainsi, les équipes ont la maîtrise totale de tous ses éléments, et de ce qu’il se passe dedans.' explique dans un premier temps le généra

