Mylène Farmer et José Garcia prêteront leur voix à la version française de Blue & Compagnie

📆 02/04/2024 16:02:00

📰 BFMTV ⏱ Reading Time:

21 sec. here

9 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 36%

Publisher: 75%

Cinéma Nouvelles

Mylène Farmer et José Garcia prêteront leur voix à la version française de Blue & Compagnie, prochain film de la Paramount mêlant images réelles et animation et réalisé par John Krasinski, ont annoncé mardi les producteurs à l'AFP. En salles le 8 mai, Blue & Compagnie raconte l'histoire d'une petite fille qui découvre qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié. Cailey Fleming, Ryan Reynolds, John Krasinski et Fiona Shaw font partie de la distribution à l'écran de ce film. Parmi les amis imaginaires qui se succèderont à l'écran: une licorne, un marshmallow enflammé, une banane, un glaçon, une bulle de savon, avec à leur tête Blue, gentil monstre violet, et Blossom, un élégant papillon femelle qui aura la voix de Mylène Farmer. Blue aura la voix de José Garcia

Mylène Farmer, José Garcia, Blue & Compagnie, Film, Paramount, Animation, John Krasinski