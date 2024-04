My Hero Academia : la saison 7 annoncée pour le printemps 2024

La saison 6 était tout simplement épique, et avait laissé une horde de fans impatients. Le manga My Hero Academia va bientôt revenir pour une saison 7. Deku, Bakugo, et Shigaraki reviennent au printemps 2024, très exactement dès le 4 mai 2024, à partir de 11h30.

Ils seront précédés, dès le 6 avril, par My Hero Academia: Memories, quatre épisodes (un par semaine, le 6, le 13, le 20 et le 27 avril) retraçant 'les moments épiques de la série avec de nouvelles scènes qui mèneront à l'intrigue de la septième saison', note Crunchyroll, qui s'occupe de proposer la série au grand public. Comme pour les saisons précédentes, cela devrait être disponible en simulcast (seulement quelques heures après le Japon), sur la plateforme de vidéos à la demande. C'est quoi déjà l'histoire ? Pour rappel, My Hero Academia, ou Boku no hero Academia, le nom japonais, suit les histoires d'Izuku Midoriya, dit Dek

