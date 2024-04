Musique en Bastide : une étudiante en stage pour la communication

L'école Musique en Bastide a toujours été particulièrement dynamique. Le nombre de musiciens et de groupes qui y ont été formés est là pour en attester. Mais depuis environ deux ans, l'association a pris une autre envergure, avec l'organisation d'un concert mensuel à la salle Simone Veil. La gestion de ce programme demande beaucoup de travail à Cédric Rougier, directeur de la structure. Depuis mi-février, Musique en Bastide s'est adjoint les services de Justine Bry, étudiante de l'INSEEC.

Ce stage va servir à la validation de son bachelor de marketing et de communication

