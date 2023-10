« Murabeho » de Pierre Lepidi : Rwanda, l’énigme des gendarmes français assassinés à Kigali

Qui se souvient de l’assassinat de deux gendarmes français et de l’épouse de l’un d’eux, à Kigali, aux premiers jours du génocide des Tutsis, en avril 1994 ? Et avec eux, de leur gardien rwandais ? Qui sont les meurtriers ? Pourquoi ? Est-ce en lien avec l’attentat contre le président Habyarimana, dont l’avion venait d’être abattu à son arrivée à Kigali, le 6 avril 1994 ? Attentat qui fut l’acte déclencheur du génocide des Tutsis.

À sa suite, nous plongeons dans les méandres de cette tragédie cruelle qui se joue à l’heure où le Rwanda bascule dans l’horreur. Avec elle, nous découvrons les victimes, leurs familles, ceux qui parlent, qui veulent savoir, qui portent le deuil, toujours, trente ans après. Les voici proches de nous, ne sont plus des abstractions, des fantômes aux contours vagues, mais de vraies gens avec leurs souvenirs et leur souffrance.

Bullshitomètre ⛔: 'C'est le bon moment pour investir en obligations' Faux ❌, répond Pierre BarralVIDÉO - Bullshitomètre ⛔: 'C'est le bon moment pour investir en obligations' Faux ❌, répond Pierre Barral Lire la suite ⮕

Pierre Fabre, groupe pharmaceutique et dermo-cosmétiqueChaque jour, découvrez la pépite du jour dans la France Bouge avec Elisabeth Assayag. Lire la suite ⮕

Pierre Benezech et Ivan Larra exposent à la Galerie Jérôme MorcilloL’artiste peintre PierreBénézech et le sculpteur Ivan Larra exposent du 2 novembre au 3 décembre à la galerie Jérôme Morcillo au 125 avenue Gambetta.Des toiles de Pierre Bénézech se dégagent beaucoup d’émotions et de... Lire la suite ⮕

À Gran Canaria, la JL Bourg victime d’un bien mauvais tour de Pierre PelosEuroCup - Face à l'un des grands favoris de la compétition, Gran Canaria, la JL Bourg s'est inclinée face au Gran Canaria d'un Pierre Pelos très efficace face à son ancienne équipe (84-76). Lire la suite ⮕

Pierre-Antoine Damecour, Alias Johnny Bagouze, l'amoureux des Harley DavidsonChaque jour dans Culture Médias, Thomas Isle reçoit un invité inattendu. Ce jeudi, c’est Pierre-Antoine Damecour, Alias Johnny Bagouze, l'amoureux des Harley Davidson. Lire la suite ⮕

Pierre Assouline primé pour « Le Nageur », son récit sur Alfred NakacheMembre de l'Académie Goncourt, Pierre Assouline vient de recevoir, ce jeudi, le Grand Prix Sport & Littérature, décerné par l'Association des écrivains sportifs, pour son livre « Le Nageur », consacré à Alfred Nakache. Lire la suite ⮕