Multiplication des éboulements dans les Alpes-Maritimes

Cagnes-sur-Mer, Biot, Saint-Dalmas-le-Selvage, Tende, Sainte-Agnès, Saint-Blaise: on ne compte plus les communes maralpines touchées par des éboulements ces derniers jours. Dimitri Schreiber, géologue, confirme sur BFM Nice Côte d'Azur qu'il ne s'agit pas que d'une impression. Le spécialiste constate "une grosse recrudescence" des mouvements de sols, notamment depuis la fin du mois de février.

Cette multiplication des éboulements est à mettre en corrélation avec les intempéries qui frappent les Alpes-Maritimes depuis plusieurs semaines. Six épisodes méditerranéens ont par exemple été comptabilisés en l'espace de deux mois. "Situation pluviale exceptionnelle" "On a un mois de mars un petit peu exceptionnel en termes de pluviométrie", relève Dimitri Schreiber. "En 2023, sur Nice, la station météo n'avait enregistré qu'1 mm de pluie sur tout le mois de mars et on en est aujourd'hui à 240 m

