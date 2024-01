Multiplication des attaques contre les navires dans la mer Rouge

Les attaques contre les navires dans la mer Rouge se multiplient, ciblant officiellement les navires liés à Israël mais touchant en réalité n'importe quel bâtiment. L'Égypte et l'Arabie saoudite semblent discrets. Les attaques par drones remettent en question les tactiques navales occidentales. Héloïse Fayet, chercheuse à l'Ifri, donne des éléments de réponse.





LePoint » / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Les plastiques et les contaminants dans les alimentsLes plastiques peuvent être sources de contaminants dans les aliments en raison des substances chimiques qu'ils contiennent. Des réglementations existent pour contrôler l'utilisation de ces substances dans les matériaux en contact avec les denrées alimentaires.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Guerre à Gaza : Israël prend son temps, les Américains souhaitent en finirIsraël a bénéficié d'un soutien à l'ONU des Etats-Unis, mais Washington presse pour une fin rapide des combats. L'Etat hébreu estime toutefois que la fin de guerre actuellement contre le Hamas serait prématurée.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas : naître à Gaza sous les bombes, une question de vie et de mortDeux gynécologues palestiniens, l’une dans le nord de la bande de Gaza, l’autre dans le sud, nous racontent les situations terribles auxquelles sont soumises les femmes enceintes, alors que l’enclave vit sous les bombardements israéliens depuis près de trois mois.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Les applications Apple et les alternativesLes applications Apple n’ont généralement pas la cote à la rédaction, aussi bien Rappels, que Notes ou encore Calendrier et Mail. Et ce, pour plusieurs raisons : possibilités très limitées par rapport à la concurrence (pour Calendrier, Rappels, Notes et Mail, par exemple), fonctionnement parfois problématique (bugs de chargement des mails dans Mail, par exemple), dépendances des services Apple (iCloud pour la synchronisation, par exemple). Certains et certaines se contentent parfaitement des applications natives, et on les comprend, elles brillent souvent par une interface très simple et une prise en main aisée. D’ailleurs, nous sommes grands fans de Safari. Malgré tout, pour ce qui est du calendrier ou des notes, nous estimons qu’il y a largement mieux ailleurs, et notamment chez le studio. Celle-ci est devenue notre application de planning par défaut à la rédaction depuis un certain temps et après avoir essayé de nombreuses autres alternatives renommées.

La source: iPhonfr - 🏆 44. / 59 Lire la suite »

Quels sont les 20 films les plus attendus de 2024 ?Si le cru cinématographique 2023 était excellent, le cru 2024 pourrait être encore meilleur. Certains des films les plus attendus de l'année ont été retardés à cause de la grève à Hollywood, d'autres se dévoilent au compte-gouttes. On fait le point sur les sorties brûlantes des prochains mois, sur petits et grands écrans.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »