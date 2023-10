Mulhouse: interdit en raison du 'contexte', le spectacle de Dieudonné finalement autorisé

La justice a autorisé ce vendredi 27 octobre un spectacle de l'humoriste controversé Dieudonné à Mulhouse, que la préfecture du Haut-Rhin avait initialement interdit notamment en raison du "contexte local particulièrement sensible au conflit israélo-palestinien".

