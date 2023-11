MSC Croisières confirme la commande de paquebots propulsés au GNL

Bonne nouvelle pour les Chantiers de l'Atlantique. MSC Croisières a confirmé, ce lundi 13 novembre, la commande ferme de paquebots propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL). « Les deux navires, actuellement nommés World Class 3 et 4, font partie d'un accord global qui comprend une option pour un cinquième navire » de la même série, a précisé l'armateur italo-suisse dans un communiqué. Le directeur général des Chantiers de l'Atlantique, Laurent Castaing, s'est félicité de cette commande.

De fait, elle survient « à un moment difficile pour la construction navale européenne ». MSC Croisières a « accepté un surcoût important afin d'améliorer l'efficacité énergétique de ces deux nouveaux navires », a-t-il précisé dans le communiqué. « Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat de 20 ans avec les Chantiers de l'Atlantique. Ensemble, nous avons construit 18 navires, et le 19e est actuellement en construction », a, pour sa part, commenté Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières

