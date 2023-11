Moscou accuse Kiev après l'assaut d'un aéroport par une foule anti-Israël

"rôle clé" dans les émeutes anti-Israël qui ont éclaté la veille dans un aéroport de la république caucasienne russe du Daguestan, majoritairement musulmane.

Moscou en rejette la faute sur l'Ukraine, où les forces russes ont déclenché une offensive en février 2022, sans toutefois avancer de preuves pour le moment. L'opération visait à"saper" les relations entre les différentes communautés religieuses de la Russie, a-t-elle ajouté.

Avec les"images télévisées des horreurs qui se produisent dans la bande de Gaza", il est"très facile pour les personnes malintentionnées d'utiliser, de provoquer la situation", avait-il regretté. En réponse à ces violences, Vladimir Poutine présidera, quant à lui, lundi soir une réunion en vue de"discuter des tentatives occidentales d'utiliser les événements au Moyen-Orient pour diviser la société russe", selon le Kremlin. headtopics.com

Un avion en provenance de Tel-Aviv de la compagnie russe Red Wings avait atterri dimanche à 19H00 heure locale (16H00 GMT) à Makhatchkala, selon le site internet spécialisé Flightradar24.Lundi, un important dispositif de sécurité avait été mis en place autour de l'aéroport et des employés commençaient à réparer des barrières endommagées, selon un journaliste de l'AFP présent sur place.

La police a interpellé 60 personnes soupçonnées de l'avoir pris d'assaut et plus de 150"participants actifs à des troubles" ont été identifiés, a annoncé le ministère russe de l'Intérieur, assurant que des opérations de recherche étaient en cours pour identifier tous les assaillants. headtopics.com

