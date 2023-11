Mort de Matthew Perry: W9 va diffuser l’épisode «retrouvailles» de Friends

30/10/2023 11:55:00 lavoixdunord

Après la mort de l’acteur Matthew Perry, qui a incarné Chandler dans plus de 200 épisodes de la série culte «Friends», W9 bouleverse ses programmes et consacre la soirée de ce lundi aux retrouvailles des acteurs, quivont être encore plus émouvantes.