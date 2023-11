Mort de Matthew Perry : qui est Athenna Crosby, la mystérieuse brune avec qui il se trouvait la veille de sa mort ?

Une mort soudaine, dont l'autopsie devra en révéler les causes. La veille, l'acteur avait pourtant été vu en pleine forme et en charmante compagnie. Il avait été photographié en train de déjeuner avec une jeune femme. Ils semblaient d'ailleurs tous les deux être très complices. Nos confrères de TMZ, le 1er novembre 2023, ont révélé l'identité de celle qui a partagé le dernier repas de Matthew Perry.

Il s'agit d'Athenna Crosby, une mannequin et journaliste de divertissement de 25 ans. Elle a accepté de sortir du silence dans un communiqué et a assuré avoir"eu l'honneur de connaître Matthew personnellement".

"Je suis tellement dévastée par sa mort, mais j'ai trouvé qu'il était de mauvais goût d'en parler publiquement, car l'attention ne devrait pas être portée sur moi mais plutôt sur lui et son héritage. C'était une personne extrêmement privée et j'ai toujours respecté cela dans notre amitié", a-t-elle encore écrit.

Athenna Crosby a tenu à faire une mise au point concernant son rendez-vous avec Matthew Perry Pour Athenna Crosby, la mort de Matthew Perry a été très soudaine puisqu'elle a expliqué qu'il était"de très bonne humeur" lorsqu'ils ont partagé un moment ensemble. Selon ses explications, il avait parlé avec elle"avec enthousiasme des choses qui l'attendaient dans sa vie. Il était si heureux et dynamique".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAPROVENCE: 'Une perte insondable' : les acteurs de 'Friends' 'totalement effondrés' après la mort de Matthew PerryJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer ne s'étaient pas exprimés depuis l'annonce du décès de leur ami Matthew Perry, samedi soir. Rachel, Monica, Phoebe, Ross et Joey pleurent la mort de celui qui a été leur compagnon de jeu pendant dix ans.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

BIBAMAGAZINE: Mort de Matthew Perry : cette somme à plusieurs millions qu’il a dépensée pour être sobreMatthew Perry est décédé à 54 ans. L'acteur avait confié la somme folle qu'il avait dépensée pour se débarrasser de ses addictions.

La source: bibamagazine | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Mort de Matthew Perry : les acteurs de « Friends » confient être « totalement effondrés »Les acteurs de la série culte « Friends » sortent du silence après la mort de leur ancien compagnon de tournage, Matthew Perry, qui a été retrouvé mort à son domicile, samedi 28 octobre 2023. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer se disent « totalement effondrés » par cette nouvelle.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LIBE: Après la mort de Matthew Perry, les acteurs de «Friends» sortent de leur silencieuse tristesseJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer ont publié un communiqué commun lundi 30 octobre, s’exprimant pour la première fois la parole après la mort de leur camarade «Chandler» dans la série culte.

La source: libe | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: La femme de Bruce Willis pousse un coup de gueule sur la mort de Matthew PerryEmma Heming Willis exprime son mécontentement face à l'effervescence autour de la mort de Matthew Perry et demande du respect pour sa famille.

La source: closerfr | Lire la suite ⮕

CLOSERFR: Mort de Matthew Perry : brisée, son ex-fiancée sort du silence et évoque leur “relation compliquée”Actu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite ⮕